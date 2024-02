Zmiany wokół pl. Powstańców Warszawy. Przetarg na przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu na Świętokrzyskiej rozstrzygnięty

Pod pl. Powstańców Warszawy obecnie trwa budowa czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego. Kierowcy zyskają 420 miejsc postojowych schowanych pod powierzchnią, a piesi mogą liczyć na zieloną przestrzeń z drzewami i krzewami. Parking zacznie działać na przełomie 2024 i 2025 roku, ale już teraz ZDM planuje, jak będzie zorganizowany ruch wokół placu.

Nie chcemy czekać na zakończenie tych prac, by zmieniać okolicę. Dlatego właśnie ogłosiliśmy przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy. Nasze działania są tak skoordynowane, by zakończyć prace jeszcze przed otwarciem parkingu podziemnego. Zgodnie z warunkami umowy między jego wykonawcą a miastem przebudujemy sygnalizację świetlną na Świętokrzyskiej, by umożliwić łatwy dojazd kierowcom na miejsca postojowe, które znajdą się pod powierzchnią pl. Powstańców Warszawy - podkreślili drogowcy.