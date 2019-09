Będą likwidować bohomazy na Ursynowie. Urząd Dzielnicy zaprasza wszystkich chętnych do pomocy

Będą likwidować bohomazy na Ursynowie

Praktycznie każda dzielnica ma problem z bazgrołami, które z graffiti i prawdziwą sztuką nie mają nic wspólnego. Bardzo często są to albo nic nieznaczące bohomazy albo wulgarne rysunki i napisy, które szpecą przestrzeń publiczną. Władze Ursynowa nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami i kolejny raz liczą na wsparcie mieszkańców, którym również nie jest obojętne to, jak wygląda ich najbliższe sąsiedztwo. W tym przypadku sprawa jest o tyle ważna, że bazgroły będą zamazywane na budynkach szkół i przedszkoli, co ma uchronić najmłodszych przed kontaktem z wulgaryzmami i wandalizmem.

Spośród 13 lokalizacji wybrano sześć placówek. - Wulgarne napisy na murach to poważny problem. Tą akcją chcemy zasygnalizować, że to jak wygląda najbliższa okolica i miejsca związane z edukacją to temat, który dotyczy nas wszystkich. Przestrzeń szkolna i przedszkolna także wpływa na wartości i postawy młodych ludzi, dlatego musimy wspólnie o nią zadbać. Zachęcam wszystkich do udziału w naszej akcji, przyda się każda pomoc – mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.