Kolejna próba uchwalenia planu miejscowego dla rejonu Rakowa. Nadal hale i magazyny w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej

W warszawskiej dzielnicy Włochy trwa kolejne już, trzecie, podejście do uchwalenia planu miejscowego, przewidującego m.in. przestrzeń dla hal czy magazynów zamiast zabudowy mieszkaniowej. Do wcześniej wyłożonych projektów zgłoszono mnóstwo uwag, dla niektórych działek wydano już decyzje o warunkach zabudowy i może być konieczna nawet wypłata odszkodowań.

Co z planem miejscowym dla Rakowa?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Rakowa powoduje dużo zamieszania. Pierwsze wyłożenie projektu planu miejscowego, miało miejsce w listopadzie 2021 roku i zostało zgłoszonych do niego aż 2164 jednostkowych uwag. Historycznie Raków, który znajduje się między Aleją Krakowską, a Alejami Jerozolimskimi i przecina go ulica Łopuszańska. To były tereny przemysłowe, jednak całkowita koncepcja nigdy nie została zrealizowana. Zarówno pierwszy, drugi, jak i obecnie procedowany projekt planu zakłada w dużej mierze przeznaczenie terenów przy ulicy Łopuszańskiej na hale, magazyny i zakłady produkcyjne W każdej kolejnej wersji trochę zmniejszany jest teren usług (zazwyczaj na zabudowę mieszkaniową), obecnie dodano też przestrzeń na park, ale jak opisywaliśmy wcześniej - problemów jest więcej. Do tego procedowany w zeszłym roku projekt nowego studium dla Warszawy zmieniał pomysł na te tereny. Plan dla rejonu Rakowa obejmuje teren ograniczony ulicami:

Krakowiaków (od południa),

Równoległą (od zachodu),

Instalatorów (od północy)

od zachodu natomiast ulicami Sabały, Strubiczów oraz na odcinku od ul. 1 Sierpnia do Instalatorów Aleją Krakowską.

Odszkodowania

Przecinają się tutaj interesy kilku grup społecznych. Mieszkańców, którzy raczej nie chcą sąsiadować z halami, magazynami i głośnymi ciężarówkami. Deweloperów, dla których to atrakcyjne i rozwojowe tereny i urzędnicy, którzy (przynajmniej w teorii) chcą zadbać o dobry rozwój tej okolicy. Rafał Trzaskowski zapowiadając nowe studium, mówił o tym, że miasto znalazło miejsce na 100 tysięcy nowych mieszkań. Póki co jednak w planie miejscowym Rakowa w dużej mierze oprócz zabudowy mieszkaniowej są magazyny. Oczywiście zabudowanie samymi nowymi blokami, zamiast hal, tego terenu nie rozwiąże wszystkich problemów. Jest jednak kolejna kwestia: miasto dla części terenów wydało już decyzje o warunkach zabudowy, a teraz plan miejscowy ma przewidywać tam co innego.

- Rozwój mieszkaniowy Rakowa stoi pod znakiem zapytania. Radni dzielnicy Włochy wystąpili co prawda z interpelacjami o park na tym terenie. Ale miasto prze do uchwalenia planu. Mieszkańcom Włoch mogą zacząć wyrastać pod oknami magazyny czy inne hale produkcyjne. Stracić może też budżet dzielnicy, która będzie musiała wypłacić właścicielom działek odszkodowanie za zmianę zdania i przekształcenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w tereny przemysłowe. Tylko jedna działka może ich kosztować nawet 40 mln zł - mówili mi anonimowo kilka miesięcy temu moi rozmówcy, wskazując kilka działek na których wydano już decyzje o warunkach zabudowy. - W poczynaniach miasta faktycznie widać brak spójności i niekonsekwencję - mówił radny dzielnicy Włochy, Adam Siek. Zwraca uwagę, że to mogą być faktycznie problemy powodujące zagrożenie wypłatami odszkodowań. - Nie powinny mieć miejsca sytuacje, że co innego miejscy urzędnicy na danym obszarze widzą, wydając decyzję o warunkach zabudowy, a następnie w niedługim czasie, co innego przewidują zapisy projektu planu miejscowej przestrzennego - dodawał.

Kolejne zmiany

W nowej wersji planu miejscowego znalazła się dodatkowa przestrzeń na park, oprócz wcześniej planowanej zieleni urządzonej, wzdłuż ul. Borsuczej a na południe od ul. Instalatorów, oraz tereny mieszkaniowe zamiast usług pomiędzy ul. Równoległą a Szybką (projektowaną). Nadal jednak wzdłuż ul. Łopuszańskiej przewidziano sporo obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub usług także sąsiadujących z zabudową mieszkaniową. To oznacza miejsca głośne i prawdopodobnie mało przyjazne do zamieszkania. Wśród zgłaszanych wcześniej uwag do planu możemy znaleźć wnioski o zmianę przeznaczenia niektórych działek np. na zabudowę mieszkaniową lub z częściowego na całkowitego przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową. Z nową wersją planu miejscowego można zapoznać się tutaj.

W wyłożonym w 2023 roku projekcie studium tereny przy Łopuszańskiej i większość rejonu "Rakowa" opisana była jako: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej. Nie ma mowy o halach, fabrykach i magazynach. Tyle tylko, że studium trafiło do kosza, ale wkrótce mają zacząć się prace nad planem ogólnym. Jego podstawą będzie w dużej mierze to, co udało się wypracować przy pracach nad studium. Wcześniej szczegółowo o poprzednim wyłożeniu planu miejscowego dla Rakowa pisaliśmy poniżej.

