Brutalny napad pod Warszawą. Sprawca włamania, kradzieży oraz pobicia zatrzymany po 23 latach. Mężczyzna trafi do więzienia Redakcja Warszawa

Czterech mężczyzn wtargnęło do domu jednorodzinnego w Wołominie, a następnie zażądało pieniędzy od jego właściciela. Gdy ten nie chciał wykonać woli włamywaczy, został brutalnie pobity. Ostatecznie napastnicy wynieśli z terenu posesji 20 tysięcy złotych, 4 tysiące dolarów oraz złotą biżuterię. Choć do zdarzenia doszło niemalże ćwierć wieku temu, jednego ze sprawców udało się ustalić dopiero w minionym roku. Teraz został on skazany na 12 lat pozbawienia wolności.