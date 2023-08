Budowa tramwaju na Wilanów wstrzymana. Konflikt z deweloperem utrudnia realizację kluczowej inwestycji

Wstrzymanie przebudowy tej instalacji oznacza konieczność zatrzymania budowy torów tramwajowych na odcinku około 500 metrów. - Chodzi o fragment trasy pozwalający tramwajom dojechać do terminala końcowego - zaznaczył Dutkiewicz. Również w ramach prac budowlanych w tym miejscu stara kanalizacja była zastępowana nową, budowaną obok torowiska. Generalny wykonawca pracujący dla Tramwajów Warszawskich budował nową instalację i pracował nad jej włączeniem do całego systemu odbioru wód opadowych. Po zakończeniu inwestycji nowa instalacja ma zastąpić starą.

- W ubiegłym tygodniu, na wniosek spółki Polnord, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o zabezpieczeniu zatrzymującym przebudowę fragmentu kanalizacji pod al. Rzeczypospolitej - poinformował w środę rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. W sprawie kanalizacji na odcinku pomiędzy ul. Branickiego a al. Wilanowską trwa spór pomiędzy deweloperem a Miejskim Przedsiębiorstwem Kanalizacyjnym. Chodzi o przejęcie instalacji, która została zbudowana przez dewelopera a do tej pory nie została przejęta przez miejską spółkę. Deweloper wystąpił do sądu, a ten nakazał wstrzymanie prac na terenie, na którym leży sporna instalacja.

- Nie rozumiemy, dlaczego deweloper próbuje blokować kluczową dla mieszkańców tej części Warszawy inwestycję i że pomimo deklaracji rozwiązania sporu, wystąpił na drogę sądową. Respektujemy decyzję sądu. Wykonawca prac – Budimex – wstrzymał pracę na kwestionowanym odcinku i zabezpieczył plac budowy zgodnie z sądowym postanowieniem - podkreślił Dutkiewicz.

W najbliższym czasie Tramwaje Warszawskie złożą zażalenie na to postanowienie. - Uważamy, że jest ono nieuzasadnione, a zatrzymanie robót w tym miejscu może opóźnić oddanie do użytku końcowej części trasy tramwajowej do Wilanowa- przekazał Dutkiewicz. - Podkreślamy, że Tramwaje Warszawskie prowadzą inwestycję zgodnie z obowiązującymi, ostatecznymi i prawomocnymi decyzjami. Jest nią między innymi decyzja ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przekazał Dutkiewicz.