Budowa Upper One w Śródmieściu. Mieszkańcy nie mogą znieść hałasu przy budowie. Wykonawca tłumaczy, że spełnia wszystkie normy

W kwietniu tego roku rozpoczęła się rozbiórka Atrium International przy zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II. Obiekt z lat 90. zastąpi nowoczesny, wielokondygnacyjny zespół biurowców Upper One. Okazuje się jednak, że najpierw prace rozbiórkowe, a teraz budowlane przy inwestycji, dają się bardzo mocno we znaki mieszkańcom. Tłumaczą, że hałas przez większość doby nie pozwala się zregenerować i normalnie funkcjonować.

Hałaśliwa rozbiórka dawnego Atrium International

- Prace rozbiórkowe biurowca Atrium International prowadziliśmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 19:00 oraz w niektóre soboty w przedziale 7:30-14:00. Roboty związane z realizacją nowej inwestycji będziemy wykonywać w dni robocze od 6:00 do 22:00 oraz w pojedyncze soboty, nie dłużej niż do 15:00 - tłumaczy nam Agata Stelmach, Project Director w spółce deweloperskiej STRABAG Real Estate. Mieszkańcy pobliskich budynków twierdzą jednak, że to nieprawda. Jak słyszę, według nich, prace miały zaczynać się nawet o godzinie 5:30. Sprzyjała temu pogoda, bowiem rozbiórka odbywała się w ciepłych miesiącach.

Prace kończyły się zazwyczaj o 22:00, ale nie zawsze. Miały być, według moich rozmówców, przedłużane regularnie do 22:30, ale zdarzało się, że policja była wzywana, z powodu niekończącego się hałasu, w okolicach 1:30 w nocy. Z pozoru niegroźne przedłużenie prac o 30 minut w obie strony oznaczałoby de facto jednak głośne prace budowlane przez 17 godzin na dobę. - Zdarzało się, że prace były realizowane nawet w niedziele, a sześć razy w tygodniu absolutnie regularnie - słyszę od jednego z mieszkańców. Kiedy było to nie do zniesienia, wzywano na miejsce policje. Z tym, że ich przyjazd następował najczęściej w ciągu kilkunastu - kilkudziesięciu minut i jeśli prace były przedłużone po 22 o pół godziny to zdarzało się, że przyjeżdżali już po wszystkim.

Kilka interwencji z powodu nadmiernego hałasu

Udało się nam jednak potwierdzić, że od 1 kwietnia br. było pięć zgłoszeń dotyczących zakłócenia porządku publicznego, a dotyczyły one głośnych prac budowlanych. STRABAG jednocześnie potwierdził, że odnotował kilka pytań i skarg w sprawie tej inwestycji. Jak tłumaczy spółka, dotyczyły one jednostkowych sytuacji, w których procesy technologiczne i logistyczne znacząco utrudniały lub uniemożliwiały prowadzenie robót w zakładanym czasie - tłumaczy wykonawca. - Generalny wykonawca deklaruje również, że dochowa wszelkich starań, by w przyszłości wpływ realizowanych prac na otoczenie był jak najmniejszy, a całkowity czas trwania, najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, robót jak najkrótszy - słyszymy. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na pytanie jaki poziom w decybelach osiąga obecnie generowanych hałas.

Wysoki budynek, co z nasłonecznieniem?

Całą sprawę utrudnia fakt, że w przypadku niektórych mieszkań budowa toczy się ok. 10 metrów od okien. Niektórzy uważają, że przy inwestycji lokalna społeczność jest całkowicie pomijana i ignorowana. Trudno w mieszkaniu rozmawia się przy otwartych oknach, a zwłaszcza w okresie letnim nie dało się przebywać w domu non stop przy zamkniętych. Jak mówi nam jeden z mieszkańców pobliskich budynków "hałas z budowy potrafił zamieniać mózg w gąbkę". Twierdzą, że nawet w tym tygodniu raz prace skończyły się po północy. Niepokoi ich też fakt, że budynek może ograniczyć dostęp do światła. W miejscu Atrium stanie wieżowiec nazwany Upper One. Będzie miał 131,5 m, 33 piętra i niemal w całości zostanie przeznaczony na biura. Obok powstanie mniej więcej połowę niższy obiekt (16 pięter), który zajmie hotel. Wykonawca tłumaczy jednak, że w kwestii nasłonecznienia wszystkie normy są spełnione. - Upper One został zaprojektowany zgodnie z prawem oraz poszanowaniem przepisów technicznych dotyczących nasłonecznienia. Na etapie pozwolenia na budowę szczegółowo przeanalizowaliśmy wpływ planowanej inwestycji na sąsiednią zabudowę pod kątem nasłonecznienia. Otrzymane poprawne parametry inwestycji spowodowały wydanie pozwolenia na budowę - informuje Agnieszka Stelmach.

Jak mieszkać w Śródmieściu?

Wyremontujmy wszystkie przestrzenie przyległe do działki. Realizacji projektu Upper One będzie towarzyszyć między innymi modernizacja narożnika al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej. Zrealizujemy też przebudowę ul. Ciepłej na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Elektoralnej oraz partycypujemy w kosztach remontu ul. Grzybowskiej, będącej inwestycją miejską. Szanując potrzeby okolicznych mieszkańców i otoczenie inwestycji, podpisaliśmy też umowę dobrosąsiedzką, w oparciu o którą działamy - dodaje wykonawca.

Mieszkańcy zwracają z kolei uwagę, że budowa powoduje ciągłe tumany kurzu niosące się po okolicy, co widać po samochodach zaparkowanych w pobliżu. Dodatkowo nie są zadowoleni, z powodu likwidacji parkingu od strony ulicy Ciepłej. Mieszkańcy mówią też, że inwestor wymieni jedną windę w pobliskim bloku, ale akurat lokatorzy z niej korzystający nie mają okien na budowę. Cała ta sytuacja to kolejny element dyskusji na temat wyludniania się warszawskiego Śródmieścia. W porównaniu z rokiem 2010 z warszawskiego Śródmieścia ubyło aż 22 tysiące osób, a pozostający w dzielnicy często skarżą się na wysokie czynsze i brak przyjaznych warunków do życia. Czy wkrótce pozostanie to dzielnica głównie biurowców i punktów handlowo-usługowych? Szerzej piszemy o tym w tekście poniżej.

