Co się stało z Marszałkowską? Jedna z głównych ulic w Warszawie kompletnie opustoszała i straszy graffiti

Kiedy nasz fotoreporter wybrał się na spacer ulicą Marszałkowską od Placu Zbawiciela w kierunku Placu Konstytucji i dalej aż do Ronda Dmowskiego nie mógł uwierzyć jak wiele lokali pozostaje obecnie bez swoich najemców. Miejsce po kultowym pubie "Parana", puste lokale pod numerami 72 i 74 - gdzie jeszcze nie dawno była księgarnia i obok sklep z obuwiem, a także chociażby oklejony plakatami i straszący od dłuższego czasu (a popadający w ruinę) budynek Cepelii.

Co się stało z Marszałkowską? Jedna z głównych ulic w Warsza...

Dzielnica wynajmuje niemal wszystko

Jeśli jednak wejdziemy w wyszukiwarkę lokali użytkowych na wynajem znajdujących się w zasobach dzielnicy Śródmieście to na Marszałkowskiej znajdziemy ich zaledwie trzy. Z czego wynika taki stan rzeczy? - Jakiś czas temu robiłem podsumowanie wynajmowanych przez nas lokali w rejonie m.in. Chmielnej, Marszałkowskiej czy na Trakcie Królewskim i paradoksalnie obecnie podpisujemy więcej umów z najemcami nowymi. Tak naprawdę mamy pojedyncze puste lokale w zasobie ZGN - mówi nam rzecznik dzielnicy Śródmieście, Paweł Siedlecki.

Aleksy Witwicki

Sukcesem można ogłosić za to fakt, że w końcu udało się wynająć miejsce po legendarnym barze mlecznym "Złota kurka". Natomiast wśród pustych lokali znajdują się także wynajęte, które dopiero będą zajmowane w najbliższym czasie, ale też znajdujące się w rękach prywatnych lub innych podmiotów niż miasto. Marszałkowską dodatkowo spotyka problem podobny do ulicy Chmielnej - graffiti. - ZGN Śródmieście na bieżąco czyści z graffiti budynków, znajdujący się w jego zasobie. Nie mamy jednak wpływu na stan elewacji budynków pozostających własnością prywatną. Prawo nie pozwala nam ingerować we własność prywatną bez zgody właściciela lub orzeczenia sądu - mówił nam Paweł Siedlecki jeszcze w lipcu 2022 roku. Ten sam problem dotyczy bowiem w dużej mierze ulicy Chmielnej, o czym pisaliśmy w tekście poniżej.