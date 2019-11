Długi za mieszkanie komunalne. Jest szansa nawet dla osób, które mają kilkaset tysięcy zadłużenia

Legionowo daje dobry przykład mieszkańcom. "Stop grabieniu liści"

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej "niezależny ośrodek badawczo-eksperckim non profit" alarmuje: grabienie liści to zło. I chwali za postawę takie miasta, jak m.in. Legionowo pod Warszawą, które rezygnuje świadomie z grabienia liści i zachęca do tego swoich mieszkańców.