Fleet Market 2019. Atrakcje, wystawcy, kiedy i gdzie XI Targi Motoryzacyjne i Biznesowe

Fleet Market to jedyne w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej na tak dużą skalę targi dla branży motoryzacyjnej i flotowej. To niezwykle ciekawa okazja do spotkania z całą branżą flotową, i to nie tylko wystawcami, ale i fleet managerami, właścicielami firm i osobami odpowiedzialnymi za zakupy i zarządzanie samochodami firmowymi.

Fleet Market 2019 to:

rozbudowana forma paneli konferencyjnych

ekspozycja 200 samochodów dla biznesu

ogólnopolskie premiery motoryzacyjne

samochody osobowe i użytkowe

samochody elektryczne i hybrydowe

prezentacja nowych produktów i usług flotowych

oferty finansowe

leasing i wynajem

bezpośrednie dotarcie do nowych klientów

wzmocnienie kontaktów z obecnymi partnerami biznesowymi

promocja firmy w mediach (m.in. w prasie i telewizji)