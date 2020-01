Centralne Targi Rolnicze, Warszawa 2020. Odwiedźcie najdynamiczniej rozwijające się targi branży rolniczej

Centralne Targi Rolnicze, Warszawa 2020. Wydarzenie to nie tylko wystawa maszyn, urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej. Celem imprezy jest budowa płaszczyzny dla rozwoju kontaktów biznesowych oraz stworzenie dogodnej przestrzeni do umacniania współpracy. Kiedy i gdzie odbędą się targi? Jak zdobyć darmowy bilet? Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule poniżej.

Centralne Targi Rolnicze to największe targi nowoczesnych technologii dla rolnictwa. Poza aranżacją strefy wystawienniczej celem wydarzenia jest także stworzenie płaszczyzny dla organizacji debat, seminariów i paneli branżowych podnoszących najistotniejsze problemy sektora rolno-spożywczego, które identyfikowane są zarówno przez środowisko naukowo-akademickie, jak i przedstawicieli organizacji branżowych, biznes oraz rolników indywidualnych. Tak było na poprzedniej edycji targów: Atrakcje Finał wielkiego plebiscytu MISTRZOWIE AGRO - na uroczystej gali, podczas IV edycji Centralnych Targów Rolniczych, wręczone zostaną prestiżowe tytuły i nagrody dla zwycięzców wielkiego plebiscytu MISTRZOWIE AGRO

- na uroczystej gali, podczas IV edycji Centralnych Targów Rolniczych, wręczone zostaną prestiżowe tytuły i nagrody dla zwycięzców wielkiego plebiscytu MISTRZOWIE AGRO Puchar Polski Agro Strongman - najlepsi zawodnicy staną oko w oko z najlepszymi maszynami rolniczymi. W zawodach staną do walki Krzysztof Radzikowski, Konrad Karwat, Maciej Hirsz, Robert Cyrwus, Mariusz Dorawa i Michał Kopacki! A wszystko pod okiem najlepszych sędziów - Mariusza Pudzianowskiego i Mateusza Ostaszewskiego .

Agrocon - pierwszy w Polsce Festiwal Youtuberów Rolniczych https://www.instagram.com/p/B5kqTAzB8gi Festiwal Youtuberów Rolniczych Podczas Centralnych Targów Rolniczych odbędzie się Agrocon, czyli pierwszy w Polsce Festiwal Youtuberów Rolniczych. To już II edycja konferencji dedykowanej Agro Youtuberom, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „MOC FILMOW(AN)EGO ROLNICTWA”. Podczas Agrocon 2020 obecność potwierdzili: Ewa Szczepaniak - Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych

Grzegorz Bardowski ,,Bardowscy”

Magdalena Urbaniak ,,Tractormania”

Piotr Kaliski ,,Rolnik Szuka Traktora”

Mateusz Misiak „Matheo780”



Sektory targów Salon Techniki Rolniczej - największy sektor targów prezentujący maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej. To tutaj znajdą się rozwiązania dla rolnictwa liderów branży.

- największy sektor targów prezentujący maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej. To tutaj znajdą się rozwiązania dla rolnictwa liderów branży. Salon Usług Specjalistycznych - szeroka gama usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, przegląd ofert instytucji finansujących agrobiznes i specjalizujących się w logistyce.

- szeroka gama usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, przegląd ofert instytucji finansujących agrobiznes i specjalizujących się w logistyce. Salon środków do Produkcji Rolnej - swoją ofertę zaprezentują najwięksi producenci środków do produkcji rolnej. To tutaj będzie można zobaczyć nawozy, środki ochrony roślin, pasze, materiał siewny oraz ofertę firm z zakresu hodowli zwierząt.

- swoją ofertę zaprezentują najwięksi producenci środków do produkcji rolnej. To tutaj będzie można zobaczyć nawozy, środki ochrony roślin, pasze, materiał siewny oraz ofertę firm z zakresu hodowli zwierząt. Salon Narzędzi i Części Zamiennych - salon dedykowany szerokiej gamie części zamiennych do maszyn i urządzeń rolniczych jak również narzędziom wykorzystywanym w gospodarstwach rolnych

- salon dedykowany szerokiej gamie części zamiennych do maszyn i urządzeń rolniczych jak również narzędziom wykorzystywanym w gospodarstwach rolnych Salon Start-Up - sektor dedykowany start-upom branży agro, nastawiony na prezentacje innowacyjnych rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności oraz ergonomii zabiegów agro-technicznych.

- przestrzeń dedykowana producentom technologii do pielęgnacji i gospodarowania terenami leśnymi. Sektor pozyskiwania, transportu i obróbki drewna.

Rejestracja na targi Aby otrzymać bezpłatną wejściówkę, wystarczy zarejestrować się NA TEJ STRONIE. Po rejestracji na podany email zostanie wysłany unikalny kod QR, który upoważnia do wejścia na teren wydarzenia. Termin i miejsce Wydarzenie odbędzie się w dniach 31 stycznia-2 lutego w Ptak Warsaw Expo (Aleja Katowicka 62, Nadarzyn). Dojazd do Ptak Warsaw Expo SAMOCHODEM

Ptak Warsaw Expo znajduje się bezpośrednio przy trasie S8 w kierunku na Katowice. Zjazd Paszków. Dojazd z okolic lotniska Okęcie zajmie około 10 minut. Z centrum Warszawy – 15 minut. Z parkowaniem nie będzie problemu, czeka 15 000 miejsc parkingowych. KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Autobusy linii 703, 711 z zajezdni Krakowska P+R do przystanku „Paszków" lub autobus 733 do przystanku „Centrum Mody". Uwaga! „Przystanek Paszków" i „Centrum mody" mieszczą się w II strefie biletowej. W bilety zaopatrzyć się można w większości kiosków, w biletomatach oraz autobusach.