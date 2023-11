Gdzie zbudują CPK? Spółka wystąpiła o decyzję lokalizacyjną. "To prosta ścieżka do pozwolenia na budowę"

"Zakładamy w naszym harmonogramie, że jest możliwość pozyskania decyzji w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będzie to prosta ścieżka do wniosku o pozwolenie na budowę" - przekazał Konrad Majszyk, rzecznik CPK.

Dokumenty w tej sprawie zostały złożone do wojewody mazowieckiego jeszcze w październiku. Majszyk zauważył, iż tempo rozpatrywania wniosku zależy od wojewody. Przypomnijmy, że przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego wielokrotnie obiecywali "wbicie pierwszej łopaty" pod budowę super-lotniska w 2023 roku, a także zakończenie prac w 2027. Pierwszy samolot miałby odlecieć z Baranowa w 2028 roku. Wygląda na to, że pierwszy z terminów nie zostanie dotrzymany.

Czy CPK powstanie?

- Jest zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Plan Generalny i promesa zezwolenia na założenie lotniska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Co ważne dla finansowania projektu, przyjęty jest drugi etap Programu Wieloletniego, który obejmie lata 2024 – 2030. Gwarantuje on bowiem środki niezbędne do kontynuacji prac projektowych oraz przeprowadzenia robót budowlanych Portu Lotniczego CPK, a także związanych z tym kluczowych inwestycji - wskazał rzecznik CPK.

W informacji, na którą powołuje się PAP Majszyk podaje, że spółka pozyskała ok. 1100 hektarów terenu, a do Programu Dobrowolnych Nabyć zgłosili się właściciele posiadający ok. 3,6 tys. ha. W sumie to ok. 80 proc. nieruchomości potrzebnych pod budowę pierwszego etapu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: PAP / naszemiasto.pl