Hale Mirowskie. Śmiałe plany wobec zabytków. Społem wraz z deweloperem chcą je przebudować

Hali Mirowskie powstały niemal 120 lat temu. Dwie zabytkowe ceglane hale wciąż są celem kulinarnych wypraw mieszkańców Warszawy. Dziś, tak jak przed wojną, przychodzi się tu po świeże warzywa, jaja czy mięso. Hala Gwardii, druga w kolejności patrząc od al. Jana Pawła II, przeszła metamorfozę w 2017 roku. Miasto, które jest właścicielem obiektu, lekko odświeżyło obiekt i do środka zaprosiło przedstawicieli gastronomii. W każdy weekend przychodzą tu miłośnicy street foodu.

Wiceprezydent Michał Olszewski, podpisując umowę z najemcami Hali Gwardii nie ukrywał, że to rozwiązanie tymczasowe. Zabytkowy obiekt trzeba skrupulatnie wyremontować na co miasto nie ma funduszy. Z resztą, obecna umowa z najemcami kończy się w połowie 2020 roku. Co dalej?

„Jesteśmy gotowi”

- Od lat toczy się dyskusja dotycząca Hali Gwardii. Miasto będzie musiało zmierzyć się z tematem. My mówimy, że jesteśmy gotowi przystąpić do całego obszaru [Hal Mirowskich – red.], jeśli miasto w ogóle wystąpi z takim planem - mówił nam w maju Rafał Szczepański, wiceprezes BBI Development. Wtedy jego firma podpisała umowę o współpracę ze „Społem” WSS Śródmieście. Tamten list intencyjny to pierwszy krok.