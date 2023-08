Idealne miejsce na jednodniową wycieczkę pod Warszawę. Piękna posiadłość z parkiem i zabytkowym pałacem

Wielowiekowa historia

Łącznie na stronie zabytek.pl znajdziemy w małych Radziejowicach kilkanaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jest park, cały zespół parkowo-pałacowy, stajnia, kuźnia, młyn wodny czy zameczek. Czym jest zameczek? W XV wieku, obok istniejącego obecnie pałacu klasycystycznego z XIX wieku, wznosiła się wieża mieszkalna, będąca siedzibą rodu Radziejowskich. Po umieszczenie głównej siedziby w nowym pałacu, Zameczek popadł w ruinę, do czasu, gdy na początku XIX wieku na polecenie Józefa Wawrzyńca Krasińskiego odbudowano w 1802 roku ruinę w stylu neogotyckim.

Obecnie jest to budowla mieszcząca pałacową kuchnię i dwa historyczne apartamenty wyposażone w dawne meble. Sam pałac i siedziba rodu Radziejowskich powstała właśnie we wspomnianym XV wieku. Pałac główny miał być ogromny, w porównaniu do obecnego, bywali tu wspomniani królowie, ale mógł pomieścić niemal cały dwór - do 1000 osób. Wieża została rozbudowana w 1512 roku przez Mikołaja Radziejowskiego, gdy został wojewodą płockim.