Inspector Lounge. Ukraińska restauracja i hostel w samym centrum stolicy. Pracuje tu 40 osób, większość z nich uciekła przed wojną

Inspector Lounge to restauracja serwująca przysmaki z całego świata, w tym z Ukrainy. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż tamtejsze miejsce prowadzone jest przez naszych wschodnich sąsiadów, a personel składa się wyłącznie z obywateli Ukrainy i Białorusi. Przeważająca część z nich przybyła do Warszawy po rozpoczęciu wojny, a niektórzy z członków ich rodzin do dziś walczą na froncie. Restauracja wspiera te działania jak tylko może, wysyłając paczki oraz przekazując pieniądze z utargu. W budynku, w którym znajduje się lokal, mieści się także hostel dla uchodźców. Wśród nich nie brakuje osób zatrudnionych w "Inspector Lounge".

Warszawa słynie z restauracji specjalizujących się w serwowaniu potraw z przeróżnych stron świata. Jedne stawiają na sprawdzone przepisy kuchni amerykańskiej, proponując swoim gościom burgery i steki, drugie czerpią inspirację z przeciwnego kierunku, oferując uwielbiane przez mieszkańców stolicy sushi. Jeszcze inni wybierają przysmaki południa, dopieszczając na patelni ryby i owoce morza. Nie brakuje również odważnych, którzy w swoim menu zawierają wszystkie z wymienionych. Do tych ostatnich należy Inspector Lounge - ukraińska restauracja znajdująca się w samym centrum stolicy. Tamtejsi kucharze nie boją się sięgać po przepisy z najdalszych zakątków globu. Nie byliby jednak sobą, gdyby w karcie nie umieścili dań, które kochają od dzieciństwa. Mowa o takich pozycjach jak barszcz ukraiński, kurczak po kijowsku czy tradycyjne domowe pierogi. Jednym słowem - każdy z gości znajdzie tu coś dla siebie. Menu jest obszerne, zaczynając od śniadań, kończąc na deserach. Choć jedne i drugie kuszą smakiem i wyglądem, to bez wątpienia - jak to zwykle w takich miejscach bywa - na pierwszy plan wysuwają się dania główne.

Inspector Lounge. Smaki świata z dodatkiem ukraińskiej klasyki

Oferta Inspector Lounge bogata jest w dania uwielbiane na wszystkich kontynentach. Znajdziemy tu potrawy, których głównymi bohaterami są kurczak, wołowina czy cielęcina, a także te, gdzie królują ryby i inne morskie dobra. Nie brakuje również ciekawych zup, słodkości oraz propozycji dla wegetarian.

Wszystkie dania przygotowywane są ze świeżych, najlepszej jakości produktów. Naszym kucharzom zależy na tym, aby goście wracali do nas jak najczęściej. W naszej ofercie znajduje się wiele potraw. Mamy sushi, kebab, burgery, ale także dania, z których słynie Ukraina, jak np. barszcz. Serwujemy też słynny kijowski tort - mówi nam jeden z menadżerów lokalu, pan Roman.

Pomoc uchodźcom i walczącym na wojnie

Przedstawiciele lokalu zaznaczają, że na wysokość cen potraw w dużej mierze składa się koszt certyfikowanych i zawsze świeżych produktów. Warto także podkreślić, że część dochodów restauracja przekazuje na pomoc dla Ukraińców walczących na wojnie.

Część pieniędzy z utargu przekazujemy na pomoc ludziom, którzy walczą na wojnie w Ukrainie. Wysyłamy paczki, ostatnio kupiliśmy samochód, który wysłaliśmy na front. Otrzymaliśmy za to podziękowania od ukraińskiego pułkownika, są one dostępne u nas w lokalu. Staramy się pomagać, jak tylko możemy - mówi pan Roman. Inspector Lounge. Ukraińska restauracja znajdująca się w samym centrum stolicy Krzysztof Jedynak Personel restauracji liczy około 40 osób. W jego skład wchodzą kucharze, pomocnicy kuchni, a także kelnerzy, barmani i ochraniarze. Ci ostatni pracują tu wieczorami, gdyż "Inspector Lounge" to nie tylko miejsce, w którym można najeść się do syta, ale także wziąć udział w imprezach z udziałem DJ-a. Choć przedstawiciele lokalu podkreślają, że nigdy nie doszło w nim do groźnych incydentów, to wolą, aby w godzinach wieczornych goście czuli się tu po prostu bezpiecznie.

Co ciekawe, wspomniany zespół w całości składa się z obywateli Ukrainy i Białorusi. Jak zaznacza menadżer restauracji, wśród tych drugich znajdują się wyłącznie osoby przeciwne polityce Aleksandra Łukaszenki. Przeważająca część personelu to osoby, które wyemigrowały do stolicy naszego kraju po wybuchu wojny. Wśród pracowników są także osoby, których członkowie rodzin walczą na froncie. Staramy pomagać się im na ile możemy - mówi menadżerka restauracji Kateryna.

Nie tylko restauracja

Jak wspominaliśmy, "Inspector Lounge" oferuje swoim gościom nie tylko śniadania, obiady i desery, ale również szeroką ofertę rozrywkową. Wizytówką lokalu są szisze - popularne fajki wodne, które mają sprawić, że klienci lokalu będą nie tylko najedzeni, ale również zrelaksowani. Na miejscu znajduje się także bar. Inspector Lounge. Ukraińska restauracja znajdująca się w samym centrum stolicy Krzysztof Jedynak Jeśli chodzi o sziszę, to mamy bardzo atrakcyjną ofertę. Cechuje ją przede wszystkim wysoka jakość. Chcemy aby nasi gości poznali kulturę palenia fajek wodnych, aby wiedzieli, że wiąże się z tym specjalna ceremonia. Sądzę, że wychodzi nam to bardzo dobrze, ponieważ aż 80 procent naszych klientów zamawia przed, w trakcie, lub po posiłku wspomniane szisze - mówi menadżer Roman.

A ile gości odwiedza dziennie ukraińską restauracje? Jak mówią jej przedstawiciele, w tygodniu jest to około 500 osób. W weekendy przychodzi dziennie nawet do 800 osób. Wszystko za sprawą klimatycznych imprez, odbywających się do późnych godzin nocnych. Lokal mieści się na dwóch kondygnacjach, oferując swoim gościom w sumie cztery duże sale oraz eleganckie patio, w którym znajdują się ogródki. W tym roku będą one czynne do listopada. Inspector Lounge. Ukraińska restauracja znajdująca się w samym centrum stolicy Krzysztof Jedynak Restauracja znajduje się przy ulicy Zielnej 37A, w budynku należącym do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Można tu zjeść takie przysmaki jak m.in.: Tradycyjny barszcz ukraiński - 49 złotych

Zupa rybna wędzona z łososiem norweskim - 49 złotych

Czarny kawior z bieługi z białym pieczywem i masłem - 420 złotych

Kawior z czerwonego łosia z białym pieczywem i masłem - 99 złotych

Sałatka Cezar z krewetkami tygrysimi - 55 złotych

Szaszłyk z kurczaka z domowymi ziemniakami - 65 złotych

Kurczak po kijowsku z domowymi ziemniakami i pieczonymi warzywami - 59 złotych

Kebab z kurczaka lula z domowymi ziemniakami - 55 złotych

Stek wołowy Picana z argentyńskim chimichurri - 99 złotych

Stek cięlecy Ribeye - 135 złotych

Burger z kotletem z argentyńskiej cielęciny - 65 złotych

Domowe pierogi - 42 złote

Wiedeński sznycel wieprzowy - 79 złotych

Ośmiornica z musem z batatów - 129 złotych

Norweski stek z łososia - 99 złotych

Sałatka warzywna z serem feta - 30 złotych

Solanka z wędzonymi mięsami - 42 złote

Osobne kulinarne historie piszą tutaj kucharze specjalizujący się w przygotowywaniu sushi. Wśród polecanych zestawów warto wymienić: Ognisty smak (węgorz, kawior z latającej ryby, serek Philadelphia, ogórek, mus z awokado, ostry sos) - 55 złotych

Wybór inspektora (łosoś, krewetka, czerwony kawior, surimi, awokado, mus z awokado, kawior z latającej ryby) - 65 złotych

Królewski smok (węgorz, łosoś, serek Philadelphia, awokado, ogórek) - 65 złotych

Madagaskar (łosoś, krewetka, spicy, surimi, serek Philadelphia, awokado) - 49 złotych Na miłośników słodkości czekają tu z kolei m.in: Tradycyjny tort kijowski - 39 złotych

Czekoladowe ciasto naleśnikowe - 44 złote

Włoskie tiramisu - 36 złotych Na gości, którzy odwiedzą restaurację tuż po otwarciu, czekają pyszne, urozmaicone śniadania. Wśród nich: Jajko benedyktowe z szynką i boczkiem - 39 złotych

Śniadanie po amerykańsku (jajecznica, bekon, szpinak, 2 kiełbaski, fasolka w sosie pomidorowym) - 49 złotych

Słodkie naleśniki z nutellą i bananem - 35 złotych

Shakshuka według przepisu osmańskiego - 30 złotych

Hostel dla Ukraińców

Pisząc o restauracji "Inspector Lounge" nie sposób nie wspomnieć o hostelu, jaki mieści się w tym samym budynku. Wspomniana Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej udostępniła w tym roku pomieszczenia biurowe znajdujące się na trzecim piętrze obiektu dla uchodźców z Ukrainy. Łącznie miejsce do zamieszkania znalazło tam około 30 osób. Są to zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Wszyscy mieszkańcy hostelu mogą liczyć na pomoc finansową ze strony Fundacji, które refunduje także codzienne posiłki, serwowane dla nich przez restaurację znajdującą się trzy piętra niżej.

W hostelu znajdują się m.in. pokoje kilkuosobowe, kuchnia, łazienka, pomieszczenie sanitarne oraz sala zabaw dla dzieci. Część mieszkańców hostelu znajduje zatrudnienie w restauracji "Inspector Lounge". Serwujemy mieszkańcom hostelu posiłki, które refunduje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Niektórzy mieszkańcy pracują u nas. Choć obecnie nie szukamy pracowników, to zawsze postaramy się pomóc naszym braciom, gdy tylko będą w potrzebie - tłumaczy nam menadżerka Kateryna. Hostel dla uchodźców z Ukrainy, znajdujący się trzy piętra nad restauracją Krzysztof Jedynak

Godziny otwarcia

Restauracja "Inspector Lounge" funkcjonuje od lutego 2023 roku. Jej menadżerowie podkreślają, że ponad trzy czwarte odwiedzających ich gości to osoby z Ukrainy.

Nie wszyscy Polacy wiedzą o naszym lokalu, chcemy, żeby nas odwiedzali. Są tutaj bardzo mile widziani. Polska bardzo pomogła Ukrainie od kiedy wybuchła wojna. Nie znam Ukraińca, który nie wypowiadałby się dobrze o Polsce, o Warszawie. Chcemy się odwdzięczyć dobrym jedzeniem, dlatego zapraszamy do naszej restauracji - mówi menadżer "Inspector Lounge" Roman. Wcześniej pod wskazanym adresem mieścił się lokal "Escobar and Grill". Do 2019 roku działała tu z kolei koszerna restauracja "Galil". Wówczas przeważającą część klienteli stanowili tutaj goście z Izraela i żydzi mieszkający w stolicy Polski. Lokal czynny jest w następujących godzinach: Niedziela - Czwartek: 10:00 - 01:00

Piątek - Sobota: 10:00 - 03:00

