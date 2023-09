Popieprzona pieprzem. Polska kuchnia w nieszablonowej odsłonie. Odwiedziliśmy kameralną restaurację na warszawskiej Pradze Michał Mieszko Skorupka

Restauracja Popieprzona Pieprzem to niewielki, klimatyczny lokal znajdujący się na warszawskiej Pradze Południe. Goście doceniają go za świeże, znakomite dania kuchni polskiej oraz niezwykle gustowne wnętrza. Połączenie dobrego smaku z nutką elegancji sprawia, że klienci nie przychodzą tu tylko zjeść, ale i miło spędzić czas. O to, aby za każdym razem wracali, od ośmiu lat dbają wyłącznie dwie osoby - Anita i Irek. Wychodzi im to bardzo dobrze, bo ludzie nie tylko wracają, ale i ustawiają się w długich kolejkach.