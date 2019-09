Japoński masaż w zamian za opakowanie herbaty lub kaszy. Na Mokotowie ruszyła akcja społecznościowej wymiany

Shiatsu za kasze to nowy projekt w dzielnicy Mokotów, który ma na celu popularyzację społecznej wymiany. Na czym polega? - Celem jest dzielenie się umiejętnościami z innymi, pomaganie, wymienianie usługami lub wiedzą. Jeśli masz umiejętność, którą chcesz się podzielić – daj znać! Jeśli jeszcze nie – herbata, kawa czy tytułowa kasza przyniesiona do Akumulatora dla społeczności sąsiedzkiej wystarczy - informuje Dom Kultury Kadr. W zamian można otrzymać japoński masaż Shiatsu, który spodoba się osobom zmagających się ze stresem.

Na czym polega masaż Shiatsu?

Ten rodzaj masażu wykonuje się na macie, na podłodze. Do wyboru jest pozycja leżąca lub siedząca. Osoba masowana przez cały czas jest ubrana, dlatego warto przygotować sobie wygodne ubrania z naturalnych materiałów. - Niewielu z Was wie, że mamy w Kadrze speca od masażu Shiatsu, który wpływa na lepsze samopoczucie, zwiększa witalność. Czas trwania pojedynczego masażu to ok. 40 min. Obowiązują zapisy pod numerem tel. 690 850 773- informuje DK Kadr. Masażysta wykonuje wiele nacisków kciukami poszczególnych partii ciała, dzięki czemu reguluje się przepływ energii pacjenta. Ten rodzaj masażu przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zestresowanych, z osłabioną odpornością organizmu, zmagających się z migreną i zaburzeniami układu trawiennego oraz oddechowego.