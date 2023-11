Plac Saski

Obecny Plac marsz. Józefa Piłsudskiego do 1928 roku funkcjonował jako Plac Saski. Oczywiście wiązało się to z sąsiedztwem okazałego Pałacu Saskiego i Ogrodu Saskiego, ale de facto geneza powstania placu to istnienie dziedzińca wspomnianego pałacu - jeszcze w XVIII wieku. Była to duża i okazała przestrzeń. Niech świadczy o tym, że doszło tu do starć podczas insurekcji kościuszkowskiej, a Napoleon dokonywał tu przeglądu wojsk. Nie mamy informacji, żeby plac lub dziedziniec pełnił funkcje wojskowe lub reprezentacyjne przed utraceniem przez Polskę państwowości. Niewykluczone zatem, że zainaugurował to cesarz Francuzów.