Tak zmieniał się nadwiślański kajobraz w Warszawie. Mosty, bulwary i tereny zielone. Niesamowite historyczne zdjęcia

Historia Warszawy nieodzownie wiąże się z rzeką. Choć stolica Polski nie jest dziś wielkim miastem portowym to Wisła przez lata była jednym z najważniejszych elementów tkanki miejskiej. Postanowiliśmy sprawdzić jak zmieniał się nadwiślański krajobraz w XX i XXI wieku. Poniżej znajdziecie piękne historyczne zdjęcia i wspomnienie ważnych wydarzeń z największą polską rzeką, na stołecznym odcinku, w tle.

Czasami zastanawiamy się, co jest symbolem Warszawy. Wśród licznych odpowiedzi pada oczywiście Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Syrenka, od niedawna Varso. Wśród propozycji nie może zabraknąć Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie czy Starego Miasta lub Traktu Królewskiego. Nie tylko jednak dorobek architektoniczny może być elementem, który traktujemy jako niewątpliwy znak rozpoznawczy polskiej stolicy. Zapominamy bowiem o pięknych wybrzeżach Wisły.

Warszawskie wybrzeże Wisły jest po dziś dzień przede wszystkim w dużej mierze naturalne. Chyba mało kto nie słyszał jeszcze anegdoty o zagranicznych turystach, którzy przybywszy do Warszawy po zabraniu nad Wisłę, mieli zapytać ile kosztowało przywrócenie terenów nad rzeką do oryginalnego stanu. O ile bowiem lewy brzeg jest co prawda przykryty betonowym bulwarem, na wysokości od Mostu Łazienkowskiego do Plaży Żoliborze, to prawa strona pokryta jest głównie zielenią, plażami, kępami i naturalnym środowiskiem oznaczonym nawet programem "Natura 2000". O jednym z takich miejsc pisaliśmy niedawno poniżej.

Wisła przyciągała mieszkańców od setek lat. Jako przykład możemy podać chociażby kulturę związaną z historycznym regionem Urzecza. Mieszkańcy mikroregionu, który obejmował tereny od dzisiejszej Saskiej Kępy po mniej więcej dzisiejszą Górę Kalwarię, posługiwali się małymi drewnianymi łodziami. Konstruowane były one w ten sposób by poruszać się nawet, bo bardzo płytkiej wodzie. Już w XVI wieku zbudowano pierwszy stały, drewniany, most na rzece. Most Zygmunta Augusta istniał przez 30 lat od 1573 do 1603 roku.

W 1863 roku na prawym brzegu Wisły uruchomiono kolejowy Dworzec Petersburski (dziś Warszawa Wileńska) most stanął na przedłużeniu linii kolejowej. Planowano by przejeżdżały nim pociągi do Dworca Wiedeńskiego (skrzyżowanie dzisiejszej Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich). Można nazwać to pierwszym projektem warszawskiej linii średnicowej. Dworce połączył tramwajem (początkowo konnym) Most Kierbedzia, który był jedną z najbardziej charakterystycznych konstrukcji w Warszawie do wysadzenia przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wysadzany był ogólnie dwukrotnie. Więcej o jego historii piszemy tutaj.

W XX wieku, co wiemy z licznych fotografii ludność Warszawy chętnie kąpała się w Wiśle - co dziś jest niestety niemożliwe i bardzo niebezpieczne. Plaże takie jak Poniatówka nadal jednak przyciągają tłumy i są jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w stolicy w okresie wiosenno-letnim. Nad rzeką powstają kolejne mosty, pod Wisłą przebiega linia metra, a my możemy nad nią spędzać czas i rozkoszować się pięknymi widokami niemal niespotykanymi nigdzie w Europie nad rzeką. Warto o to dbać i mieć tego świadomość. Poniżej natomiast galeria, jak zmieniał się ten krajobraz.

iPolitycznie - Szynkowski o zaangażowaniu filmu Holland w kampanię