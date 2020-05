Kiedy otwarcie fryzjerów i restauracji? Minister sugeruje kolejne łagodzenie ograniczeń

W poniedziałek, ale na pewno jeszcze nie 11 maja - od 18 maja rząd najpewniej pozwoli na otwarcie zakładów fryzjerskich i restauracji. Tak zasugerowała w rozmowie w radiu RMF FM wicepremier Jadwiga Emilewicz. "Mam nadzieję, że w drugiej połowie maja będziemy mogli poprawić fryzurę" – powiedziała wicepremier.

Od kilku tygodni rząd luzuje sanitarne restrykcje, które wprowadził w marcu. Działają już – choć w ograniczonym zakresie – galerie handlowe. Rozluźniono restrykcje dotyczące poruszania się, korzystania z boisk czy kortów. Działają już – przynajmniej niektóre – żłobki i przedszkola. Wciąż jeszcze jednak nie są czynne m. in. zakłady fryzjerskie czy restauracje. Koleje etapy „odmrażania” gospodarki i w ogóle życia publicznego są uzależnione od sytuacji z epidemią. Przede wszystkim od liczby nowych zakażeń.

- Mam nadzieję, że w drugiej połowie maja będziemy mogli poprawić fryzurę - powiedziała w sobotę wicepremier Jadwiga Emilewicz. Salony fryzjerskie miałyby zostać jednak otwarte pod pewnymi warunkami - chodzi o zapewnienie dwóch metrów odstępu między klientami oraz umawianie się na godziny, tak by ludzie nie przebywali w poczekalni. Nie wiadomo, jak rozwiązana zostanie kwestia maseczek - przebywanie w nich u fryzjera może być niewykonalne. Salony fryzjerskie miałyby ruszyć 18 maja.

Także na 18 maja maja planowane jest otwarcie restauracji i pubów. Będą w nich mogły jednak działać wyłącznie ogródki letnie, obsługa kelnerska będzie obowiązkowa, a klienci będą mogli wejść do lokalu tylko w celu skorzystania z toalety. Informacje te potwierdziła w RMF wicepremier Jadwiga Emilewicz. - Na razie tak to będzie wyglądało, bo jeżeli mówimy o restauracjach działających w pomieszczeniach, to pracujemy nad protokołami, które sprawią, że między klientami będzie można zachować bezpieczną odległość - powiedziała.

Tymczasem we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że ograniczenia w poruszaniu się i inne obostrzenia mogą wrócić. Minister jest zaniepokojony tym, że dla wielu osób lekkie złagodzenie obostrzeń stało się sygnałem do nie stosowania zaleceń, które wciąż obowiązują. Na ulicach i w centrach handlowych widać ludzi, którzy nie mają maseczek w ogóle lub noszą je np. na brodzie lekceważąc tym samym nakaz zasłaniania nosa i ust. - To daje ryzyko zaprzepaszczenia tego, co żeśmy wypracowali przez tak długi czas kwarantanny – podkreślił Szumowski.

