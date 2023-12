Kolej Dużych Prędkości z Warszawy z kluczową decyzją. W tym tygodniu przetarg na tunel do Łodzi

Spółka CPK uzyskała tak naprawdę najważniejszą zgodę umożliwiającą prace na budowie linii Kolei Dużych Prędkości z Warszawy - to decyzja środowiskowa. Dokument dotyczy odcinka od Warszawy Zachodniej do węzła CPK (dokładnie do drogi wojewódzkiej nr 579). Jak słyszymy, w ciągu najbliższych dni ma zostać ogłoszony też przetarg na drążenie tunelu dalekobieżnego pod centrum Łodzi.

Kolej Dużych Prędkości Warszawa - Łódź. Najbardziej zaawansowana inwestycja CPK

Decyzję środowiskową dla inwestycji kolejowej CPK wydał w ubiegłym tygodniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. Dokument dotyczy odcinka od Warszawy Zachodniej do węzła CPK (dokładnie do drogi wojewódzkiej nr 579). To pierwsza uzyskana przez CPK decyzja środowiskowa dotycząca Kolei Dużych Prędkości. - Ta decyzja środowiskowa to zielone światło dla budowy priorytetowej linii kolejowej Warszawa – Łódź w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego. Naszym celem jest prowadzenie tej inwestycji w sposób optymalny dla regionu oraz z maksymalną korzyścią dla mieszkańców i pasażerów. To jest kluczowy fragment linii Warszawa – Łódź – Wrocław, czyli najbardziej potrzebnego odcinka torów w Polsce - mówił dotychczasowy pełnomocnik rządu ds. CPK, Marcin Horała. Co dokładnie oznacza uzyskanie decyzji środowiskowej? Dokument otwiera przed CPK drogę do wnioskowania o zgody wodnoprawne, decyzję lokalizacyjną, a następnie o pozwolenie na budowę. Jak tłumaczy spółka, przeprowadzono całoroczne drobiazgowe badania środowiskowe. Na tej podstawie powstał raport oddziaływania na środowisko, który wraz z załącznikami liczy kilka tysięcy stron. Uwagi do raportu składali mieszkańcy w ramach procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu. Co z drugim odcinkiem? Od lotniska do Łodzi? W tym przypadku toczy się jeszcze procedura uzyskiwania wniosku o decyzję środowiskową dla odcinka od drogi krajowej nr 50 po zachodniej stronie projektowanego lotniska do Łodzi Fabrycznej. Planowane inwestycje kolejowe w ramach CPK CPK Gotowy jest też przetarg na budowę tunelu dalekobieżnego w Łodzi. W przypadku łódzkiego tunelu toczą się już prace. - Przetarg na drążenie tunelu dalekobieżnego w Łodzi jest gotowy. W ciągu najbliższych dni to postępowanie zostanie formalnie ogłoszone. Prace związane z budową tunelu CPK w Łodzi konsekwentnie i zgodnie z planem idą do przodu - mówił Marcin Horała.

Kiedy trasa będzie gotowa?

Jak wynika z harmonogramów, odcinek między Warszawą i Łodzią powinien być przejezdny jednocześnie z uruchomieniem pierwszego etapu lotniska. Zakończenie prac na trasie z Łodzi do Warszawy planowane jest pod koniec 2027 roku, jak mówił nam w czerwcu na Kongresie Rozwoju Kolei Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych, trzeba uwzględnić certyfikację, która przesunie oddanie trasy do ruchu na rok 2028. - Cała infrastruktura i geometria przygotowywana jest na to, żeby pociągi mogły poruszać się z prędkością maksymalną 350 km/h. Natomiast tabor, którym przewoźnicy będą dysponować na dzień otwarcia prawdopodobnie będzie pozwalać na jazdę maksymalnie 250 km/h - dodawał Kantak.

Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między Łodzią a Warszawą ma skrócić się do ok. 45 minut (dziś taka podróż trwa dwa razy dłużej). Założenia są takie, że z Łodzi do lotniska CPK pasażerowie dojadą w ok. pół godziny. o priorytetowy fragment tzw. igreka, czyli nowej linii kolejowej między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Czas podróży z Wrocławia do Łodzi skróci się do ok. 1 godz. 10 min (dziś jeździmy tą trasą ok. 3 godz.), a do Warszawy – do ok. 1 godz. 55 min (dziś taki przejazd trwa ponad 4 godz.).

