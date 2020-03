Koronawirus, Warszawa. Mieszkańcy mobilizują się do wspólnej walki i pomocy potrzebującym

To także część akcji mieszkańców Bielan organizujących się w ramach akcji “Pomocne Bielany”. Jednak skłonni do pomocy są nie tylko mieszkańcy Bielan. Ursynowski Mały Belgrad także gotuje dla potrzebujących. - Mamy trochę zapasów spożywczych i zawodowych kucharzy, chętnych do spędzenia swojego wolnego czasu w kuchni. Chcemy pomagać. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was lub Waszych bliskich potrzebuje ciepłego posiłku. Ugotujemy i przywieziemy pod wskazany adres. Nie za kasę - informuje na Facebooku warszawska restauracja.