Mecz Polska - Wyspy Owcze. W czwartek PGE Narodowy wypełni się kibicami. Będą utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji

Biało-Czerwoni wracają do gry. Już jutro na stadionie w Warszawie nasza reprezentacja zagra z Wyspami Owczymi. Polacy są przedostatnią drużyną w grupie E eliminacji Euro 2024. Niżej w tabeli są właśnie Wyspy Owcze, które nie odniosły jeszcze żadnego zwycięstwa.

Dojazd na mecz

Jak wskazuje Warszawski Transport Publiczny, w drodze na stadion PGE Narodowy najlepiej wybrać metro - pociągi drugiej linii podjeżdżają na stacje nawet co trzy minuty.

Utrudnienia od godz. 18.30

Od godz. 18.30 do końca meczu - w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego - autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście.

Jeżeli zamknięte zostaną ulice: J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.