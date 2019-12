Metro na Targówku wycięło autobusy? „Zmiany utrudniają mieszkańcom komunikację”

W połowie września, gdy otwarto II linię metra na Targówku, zmieniły się rozkłady jazdy w tej części Warszawy. Linia 500, kursująca z Bródna na Dworzec Gdański (do I linii metra) i dalej do Ronda Radosława, zaczęła kursować co 10 minut (w godzinach 5-23.30). Wcześniej, przed zmianą rozkładu, autobusy odchodziły nawet co 3-4 minuty.

Początkowo ZTM nie informował o ograniczeniu częstotliwości kursowania autobusów na tej trasie. W komunikacie dotyczącym zmian po otwarciu metra nie było mowy o autobusie linii 500. Zmianę odczuli mieszkańcy, którzy przestali mieścić się do autobusu w porannym i popołudniowym szczycie. Warto dodać, że „pięćsetka” kursuje dość daleko od nowych stacji metra. Jeździ ul. Kondratowicza, św. Wincentego, a następnie Starzyńskiego i Słomińskiego.

Radna interweniuje

Skargi zaczęli zgłaszać mieszkańcy, którzy narzekają, że otwarcie metra pogorszyło dla nich dostęp do komunikacji miejskiej. W ich imieniu do ratusza zgłosiła się radna Agnieszka Jaczewska – Golińska.