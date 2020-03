Metro rozpoczyna jazdy szkoleniowe do Księcia Janusza. Tak wygląda przejazd z perspektywy maszynisty

Wkrótce pojedziemy metrem na Wolę

Niebawem mieszkańcy Warszawy pojadą metrem na Wolę. Pociągi zatrzymują się już na stacjach Płocka, Młynów i Księcia Janusza. - Są to jednak przejazdy szkoleniowe, bez pasażerów. To ostatni element prób przed uruchomieniem nowego odcinka podziemnej kolei na Woli - informuje ratusz. To ostatni element szkolenia maszynistów przed uruchomieniem wolskiego odcinka linii metra M2. Jazdy pomagają także wprowadzić korekty do planowanych rozkładów jazdy i częstotliwości kursowania.