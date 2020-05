Miasta przyjazne kierowcom? Warszawa daleko w tyle

Czy posiadanie samochodu elektrycznego ma sens? Na pewno tak, o ile mamy dostęp do odpowiedniej infrastruktury stacji ładujących. W Warszawie jedna taka stacja przypada średnio na 4 km kwadratowe. To najlepszy wynik w Polsce. Nieco gorzej było we Wrocławiu - jedna stacja na każde 5km kw. i Gdańsku - stacja na każde 6 kilometrów kwadratowych. Najgorzej wypadła w tej kategorii Łódź - 1 na 23 km kw.

Maksym Boldashev / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE