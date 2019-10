Mieszkanie Plus przy Ratuszowej. To ma być perełka rządowego programu. 500 mieszkań dwa kilometry od Starówki

Przy Ratuszowej, na Pradze-Północ, niedaleko zoo powstanie pięćset mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Rządowa spółka PFR Nieruchomości otworzyła konkurs na projekt osiedla. Ma to być flagowy projekt nie tylko w skali Warszawy, ale całej Polski.

Mieszkanie Plus przy Ratuszowej. To ma być perełka rządowego...

Spółka otworzyła właśnie konkurs na projekt osiedla. W pierwszym etapie pracownie mają przedstawić swoją ideę, następnie najlepsze z nich (4-6) zostaną zaproszone do dalszych prac. Projektantów poznamy ostatecznie w lutym 2020 roku. Jury konkursowemu przewodniczy dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, prof. Bolesław Stelmach.

- Podjąłem się sędziowania w tym bardzo ważnym konkursie, ponieważ środowisko architektoniczne od wielu dekad wynosiło o to, aby rozwiązać problem mieszkaniowy. W Polsce wciąż brakuje od jednego do dwóch milionów mieszkań - tłumaczy prof. Stelmach. - To obowiązek państwa, by mieszkania były dostępne dla wszystkich - dodaje. Profesor przyznaje, że po mimo ograniczonych kosztów budowy, które będą niższe niż rynkowe, komisja będzie zwracać ogromną uwagę na estetykę, a także "miastotwórczość" osiedla.