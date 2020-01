Most im. WOŚP w Warszawie? "Dla uczczenia dzieła dobroczynności, nie mającego sobie równych we współczesnym świecie"

- Dlaczego akurat propozycja takiej nazwy? Dla uczczenia wielkiego, corocznego od prawie 3. dekad, wspólnego dla milionów Polaków już kilku pokoleń, dzieła dobroczynności, nie mającego sobie równych we współczesnym świecie, i tam już znanego. Dzieło to zasługuje naszym zdaniem na pomnik wielkości jednego z mostów w stolicy Polski – wyjaśnia Żebrowski.

Na pytanie czy nazwa nie byłaby zbyt trudna np. dla obcokrajowców, przewodniczący RD Wawer odpowiada, że „Białołękę z Bielanami łączy most im. gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot", a warszawiacy ten most skrótowo nazywają "mostem Grota". Jest zatem przekonany, iż mieszkańcy bardzo szybko zaczęliby potocznie używać określenia „most Orkiestry”, bądź „most Wielkiej Orkiestry”. Dla obcokrajowców skrócona wersja nie byłaby problemem.

Zapytaliśmy Krzysztofa Dobiesa, rzecznika prasowego Fundacji WOŚP co sądzi o pomyśle radnych z Wawra. Przyznał nam w rozmowie, że „zawsze z zaszczytem przyjmują inicjatywy oficjalnego nadania imienia WOŚP jakiemuś ważnemu miejscu w mieście, na przykład nowemu mostowi”. Traktują to natomiast jako ukłon i gest uznania w stronę Orkiestry, aczkolwiek nie jako instytucji, a jako ogromnej społeczności osób zaangażowanych i wspierających naszą fundację. „Lokalny sztab, lokalni wolontariusze i całe szeroko grono darczyńców zasługuje swoją postawą, w naszej opinii, na takie uhonorowanie” – dodaje.

- Jednak zawsze mamy też jedną uwagę. Zalecamy odstąpienie od pomysłu, jeśli ma on wywołać lokalny konflikt i polityczny spór. Orkiestra ma łączyć, a nie być powodem do kłótni. Prosimy więc zwyczajowo inicjatorów takich zdarzeń, aby zorientowali się na ile są w stanie bezkonfliktowo przeprocesować cały pomysł. I jeśli jest ryzyko, że to się nie uda, lepiej nie podejmować takich starań – przyznaje Krzysztof Dobies.

Co ciekawe, to nie byłby jedyny most im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polsce. We wrześniu minionego roku Jurek Owsiak odsłonił tablicę nadającą imię WOŚP mostowi w Darłowie.