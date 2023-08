Muzeum Historii Polski. Największa taka placówka w Polsce. Ze "schronem" na zabytki, tarasem na dachu i niezwykłą biblioteką

- Wiemy, że to budynek na dziesięciolecia. Do elewacji użyliśmy kamienia, marmuru, bo to materiał który będzie patynował. Proces starzenia dodaje jakości budynki. To jak zapis historii w czasie – mówi nam Szczepan Wroński, architekt z pracowni WXCA. Wspomniana pracownia wygrała konkurs na projekt Muzeum Historii Polski w 2009 roku. Inwestycja o niebywałej w kraju skali ciągnęła się latami. Teraz – nareszcie – jest na finiszu. Architekci zdradzają nam wszystkie niuanse potężnego budynku, którego łączna powierzchnia to aż 44 tys. mkw.