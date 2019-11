Muzeum Niepodległości w Warszawie świętuje Dni Niepodległości - darmowe bilety przez miesiąc

Muzeum Niepodległości zaplanowało wydarzenia, które mogą przypaść do gustu każdemu. Wśród imprez towarzyszących obchodom znajdzie się m.in. akacja 100x100 skierowana do przedszkolaków, uczniów i seniorów, turnieje piłkarskie, przegląd pieśni patriotycznych, seanse filmowe, wystawy oraz oficjalne uroczystości.

Podczas tegorocznej edycji Dni Niepodległości Muzeum weszło we współpracę z różnymi instytucjami nie tylko z Warszawy, ale i innych miast. Do naszej akcji przyłączyły się instytucje kultury, szkoły, a nawet młodzieżowy klub sportowy! A wszystko po to, by jak największa liczba osób poznała historię odzyskania przez Polskę suwerenności w 1918 roku.

Nie tylko oddziały Muzeum Niepodległości wezmą udział w obchodach. 8 listopada Galeria Miejska we Wrocławiu wystawi prace Bronisława Linkego ze zbiorów Muzeum Niepodległości. A do 10 listopada goście Muzeum Romantyzmu w Opinogórze będą mogli obejrzeć najważniejszą wystawę z Muzeum Niepodległości, czyli „Polonia Restituta”. Do 29 listopada w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przy. ul. Balkonowej w Warszawie, można zobaczyć wystawę planszową „Znaki państwa polskiego”. Mali sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żagle” w Warszawie wezmą udział w lekcji historii z okazji Niepodległościowego Turnieju Piłki Nożnej w Józefowie.