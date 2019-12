Muzeum Woli powraca po 4-letniej modernizacji. Czy warto było czekać? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Placówka od dawna wymagała modernizacji. Po czterech latach intensywnych prac, przy dużych nakładach finansowych (inwestycja kosztowała ponad 7, 7 mln zł) w weekend, 7-8 grudnia ponownie zostanie otwarta dla publiczności. Czego możemy spodziewać się po nowej odsłonie? - To przestrzeń nie tylko muzealna, gdzie mieszkańcy Warszawy będą mogli spotkać się z przeszłością i pamięcią o tej dzielnicy. Będzie to także przestrzeń edukacyjna, miejsce spotkań, centrum aktywności lokalnej , gdzie mieszkańcy będą się mogli zintegrować, poznać przeszłość dzielnicy, podyskutować o teraźniejszości i wyzwaniach przyszłości - podkreśla dyrektor Biura Kultury stołecznego ratusza, Artur Jóźwik .

Otoczony przez PRL-owskie bloki XIX-wieczny, neorenesansowy pałacyk przy ul. Srebrnej pełnił w swojej historii różne funkcje. Znajdował się w nim warsztat kamieniarski, ale też mieszkanie ze sporym ogrodem. Od lat 70 XX wieku mieści się w nim Muzeum Woli . Nie wszyscy wiedzą, ale to pierwsze muzeum, jakie powstało w stolicy. Jest więc o co dbać.

Co się zmieniło? Można odnieść wrażenie, że niewiele. Trzeba jednak podkreślić, że wymienione zostały wszystkie instalacje, odrestaurowano elewację pałacyku i odsłonięto detale kamieniarskie. Budynek został też przystosowany dla osób niepełnosprawnych - w końcu pojawiła się w nim winda.

Co ciekawe, w wolskim muzeum stałej ekspozycji nie będzie. Do muzeum stopniowo będą powracać przedmioty ze starej ekspozycji. - Gdybyśmy wypełnili cały, mały budynek jedną, stałą ekspozycją, stalibyśmy się muzeum na jedną wizytę. Przez rok moglibyśmy jeszcze liczyć na szkolne wycieczki, ale co potem? Jesteśmy ulokowani na uboczu, musimy zachęcać do odwiedzin. Stawiamy więc na wystawy czasowe, którym towarzyszyć będzie zawsze bogaty program dodatkowych wydarzeń - tłumaczy kierownik muzeum, Konrad Schiller.

