Najlepsze bazary w Warszawie. Ranking polecanych targowisk. Tam warto zrobić zakupy

Gdzie jest najlepszy bazar w Warszawie?

W Warszawie działa dziś ponad pięćdziesiąt targowisk. Dziś to przede wszystkim miejsca, w których można kupić świeżą, ekologiczną żywność. Dawniej w Warszawie na Kercelaku czy Bazarze Różyckiego można było kupić niemal wszystko. Przy okazji warto dodać, że targ przy ul. Szeroki Dunaj na Starym Mieście działał od 1631 aż do 1933 roku. Dziś niestety go tam nie ma.