Co za luksusy! Najbardziej zachwycające domy w woj. mazowieckim

Na Mazowszu znajduje się znaleźć wiele pięknych rezydencji. Większość z nich jest już luksusowo wyposażonych i gotowych do zamieszkania, ale nie brakuje też tych do remontu. Na stronie otodom.pl znaleźliśmy najpiękniejsze - naszym zdaniem - posiadłości, które tylko czekają, by powitać nowych domowników. Mają przepiękne wnętrza, piękne ogrody, baseny, sauny, a nawet własne mini plaże. Za takie luksusy trzeba jednak sporo zapłacić.

W galerii zebraliśmy zdjęcia 5 najpiękniejszych domów na sprzedaż oraz podajemy ich ceny, lokalizację, powierzchnię, atuty oraz linki do ofert. Zerknijcie do naszego zestawienia, klikając przycisk lub zdjęcie poniżej.