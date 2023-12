Największa dzielnica Warszawy w końcu doczeka się remizy strażackiej. Prace ruszą w przyszłym roku

Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy otrzymała działkę przy ul. Drozdowej w dzielnicy Wawer pod budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12. Przypomnijmy, że tamtejsi strażacy nie posiadają własnego obiektu. Obecnie znajduje się on w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Radość.

Strażacy dzierżawią budynek należący do OSP Radość, znajdujący się przy ulicy Tomaszowskiej. Wkrótce będą mogli cieszyć z pierwszego, własnego obiektu. Mamy nadzieję, że powstanie on jak najszybciej. To, kiedy będzie można się do niego wprowadzić, zależy głównie od finansowania. Sądzę, że budowa może potrwać od 2 do 3 lat - mówi w rozmowie z naszym portalem oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy, mł. bryg. mgr inż. Artur Laudy.