Nasz Nowy Dom. Pani Ania samotnie wychowywała trójkę dzieci w domu bez ogrzewania i łazienki. Ekipa programu odmieniła los rodziny

W 300., a zarazem finałowym odcinku 21. sezonu programu "Nasz Nowy Dom", który został wyemitowany 23 listopada 2023 roku, Ela Romanowska wspólnie z towarzyszącą jej ekipą budowlaną przyjechali pomóc pani Ani. Kobieta mieszka w domu we wsi Jackowo Włościańskie, zlokalizowanej na Mazowszu, w powiecie nowodworskim.

Bohaterka odcinka samotnie wychowuje troje dzieci: Lenę, Daniela i Damiana. Jej najstarszy syn jest już dorosły i wspiera mamę w codziennym życiu. Po dwóch nieudanych, pełnych przemocy związkach, pani Ania wróciła do stuletniego domu po dziadkach i próbuje go remontować.

Z pierwszym moim mężem do pewnego czasu wszystko było dobrze, potem doszły rękoczyny z jego strony i nie wytrzymywałam tego psychicznie, odeszłam, gdy najstarszy syn miał prawie 3 latka. Z drugim tatą dzieci prawie 12 lat było wszystko ok, później wpadł w alkoholizm, ratowałam go z dziesięć razy, oddawałam na odwyki, ale już niestety nie dało rady. Nie mam do końca szczęścia do partnerów, ale mam szczęście, że mam dzieci - opowiada Pani Ania.