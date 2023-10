Nasz Nowy Dom. Rodzina gnieździła się w rozpadającym się budynku w Skłobach. Ela Romanowska z ekipą odmieniła całkowicie ich życie Martyna Konieczek

"Nasz nowy dom" to program, w którym przeprowadzane są metamorfozy zapuszczonych, często nie nadających się do zamieszkania domów i mieszkań. W najnowszym odcinku ekipa remontowa pod kierunkiem Eli Romanowskiej pojawiła się na Mazowszu, by odmienić los pana Macieja i pani Agaty, którzy wraz z dziećmi żyli w fatalnych warunkach w miejscowości Skłoby. Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza ich domu.