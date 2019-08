Nie będzie patroli rowerowych policji. Rowery są zbyt niebezpieczne dla funkcjonariuszy

Plaga alarmów bombowych w Warszawie. Czy można bezkarnie paraliżować miasto?

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z dużą liczbą ewakuacji w Warszawie w związku z bezmyślnie pozostawionymi podejrzanymi pakunkami w różnych miejscach publicznych. Postanowiliśmy sprawdzić, co grozi ich opiekunom, a także osobom, które przyczyniają się do paraliżu miasta.