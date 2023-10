Nowy zabytek na Mazowszu. Młyn hrabiego Zamoyskiego ma ponad 150 lat. Dziś jest dziełem architektonicznym

Budynek młyna w Kołbieli w rejestrze zabytków

Młyn jest elementem historycznego, nieistniejącego już zespołu pałacowo-folwarcznego, który do lat 90. XX wieku funkcjonował jako osobna jednostka. W 1866 roku folwark znalazł się w posiadaniu Józefa Zamoyskiego , który cieszył się szacunkiem i poważaniem wśród chłopów. Wielokrotnie w prasie podkreślano jego zasługi dla podnoszenia kultury rolnej na ziemiach polskich.

Ma ponad 150 lat

Budynek dawnego młyna postawiony został w latach 1871-1872 na fundamentach wcześniejszego młyna wodnego. Do 1945 roku nie uległ większym przekształceniom. Po pożarze w 1956 roku modyfikacji uległa przybudówka.

- Zaadaptowano także poddasze tworząc kolejną kondygnację użytkową. Rozebrane zostało zachodnie skrzydło budynku, którego ślad jest czytelny na terenie obiektu. Liczne remonty dokonane po 1945 roku przyczyniły się w pewnym stopniu do zniszczenia pierwotnego wystroju architektonicznego budynku. W latach 90. XX wieku wybudowano wiatę przylegającą do elewacji frontowej, wspartą na czterech ceglanych kolumnach, co zniekształciło też nieco proporcje obiektu - opisuje Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.