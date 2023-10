Obrzeżna Center w rękach polskiego inwestora. W miejscu warszawskiego biurowca powstanie budynek z mieszkaniami na wynajem

Już od kilku lat obserwujemy transformację Mokotowskiego Obszaru Biznesowego z dzielnicy biznesowej, w dzielnicę z nowymi i nowoczesnymi nieruchomościami mieszkaniowymi, hotelami i restauracjami, które zmieniły charakter tego obszaru. Nie bez znaczenia jest też nowa infrastruktura, usprawniająca dojazd do innych części miasta. Obrzeżna Center to świetna lokalizacja dla jednostki PRS ze względu na centralne położenie w tym obszarze. Doradcy techniczni Avison Young przeanalizowali już kilka budynków pod kątem potencjalnej przebudowy na funkcję mieszkaniową lub PRS. Zgodnie z ich analizą, zmiana sposobu użytkowania z biurowego na mieszkaniowy pod względem technicznym w wielu przypadkach nie powinna być problematyczna. Starsze budynki biurowe często znacznie różnią się pod względem standardów od nowoczesnych i energooszczędnych biurowców klasy A. Pod tym względem przekształcenie ich w funkcję mieszkaniową może być bardziej opłacalne niż dalsze utrzymywanie coraz mniej atrakcyjnych i trudniejszych do wynajęcia powierzchni biurowych - komentuje Bartłomiej Krzyżak, przedstawiciel firmy Avison Young.