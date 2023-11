Pani Henia z Warszawy opiekuje się ciężko chorym synem. Jej historia poruszyła całą Polskę. W sieci zebrano już ponad poł miliona złotych

Polityk dotrzymał słowa. W środę 22 listopada zamieścił post wraz ze zdjęciem, obrazującym torbę z jednej z firm cateringowych, czekającą przy domu pani Henryki.

Dzień Dobry. Pamiętacie Panią Henie i obietnicę na tym profilu? To dobrze, Ja też. To już 3-cia noc z rzędu, gdy śniadanie i reszta całodniowej diety od Republiki Smakoszy czeka pod drzwiami pani Heni, aż ta się obudzi. I tak będzie przez najbliższe miesiące. Pani Heniu, dużo zdrowia i SMACZNEGO! Powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B - czytamy we wpisie posła.