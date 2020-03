Pierwsza trasa rowerowa z "syrenkami" już gotowa. Totemy podpowiadają, jak jechać, aby trafić na zielone światło

Totemy-syrenki gotowe

Nowe udogodnienie dla rowerzystów w Warszawie. Od kilku dni w stolicy działają totemy-syrenki, które podpowiadają rowerzystom jak jechać, aby trafić na zielone światło. Urządzenia stanęły przy skrzyżowaniach na drodze dla rowerów w ciągu ulic Towarowa-Okopowa (na odcinku od Grzybowskiej do ronda Zgrupowania AK „Radosław”).- Wspólnie z firmą Siemens Polska otworzyliśmy dziś sieć totemów rowerowych. Projekt to element rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Wygląd urządzenia to efekt współpracy z miejskimi specjalistami od estetyki. Sympatyczna animowana syrenka to dzieło Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - poinformował Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Przypomnijmy, że pierwszy prototypowy egzemplarz został zamontowany w zeszłym roku na ul. Okopowej przy skrzyżowaniu z ul. Anielewicza. O testach nowego systemu informowaliśmy w tym artykule.