Po latach uda zrealizować się przedłużenie ul. Ciszewskiego? Miasto rusza z kolejną próbą. Brakujące połączenie dwóch dzielnic

Podczas poprzedniej próby wybudowania ulicy w wyniku odwołań złożonych do wojewody mazowieckiego uchylona została decyzja środowiskowa. Do marca 2022 r. toczyły się postępowania sądowe w sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję środowiskową. Obecnie jednak Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta postanowił zmienić strategie. - Uwzględniając nowe uwarunkowania formalne i ryzyko ponownego uchylenia decyzji wydawanych w oparciu o złożone kilka lat temu wnioski Miasto uznało, że rozwiązaniem optymalnym, zmierzającym do jak najszybszej realizacji inwestycji jest wycofanie starych wniosków i pozyskanie nowych decyzji: środowiskowej i ZRID [zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przyp. red.] - tłumaczy nam Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka SZRM.

Rozpisano nowy przetarg

Długa walka o połączenie Ursynowa z Wilanowem

Jeszcze w 2011 roku na łamach naszego serwisu opisywaliśmy plan wybudowania przedłużenia ul. Ciszewskiego do Al. Rzeczypospolitej kosztem 35 mln zł w ciągu 2-3 lat. Proces realizacji tej inwestycji ciągnął się jednak przez bardzo długi czas. Wówczas nie funkcjonowało ani jedno wygodne połączenie drogowe, na południe od Doliny Służewieckiej, pomiędzy dwoma dzielnicami. Wyłącznie jednokierunkowa, niewyremontowana droga, po skarpie.

W 2017 roku w końcu udało się oddać do użytku wygodny przejazd między dzielnicami ulicą Stefana Korbońskiego, a pod koniec 2021 roku przy okazji oddania tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy mieszkańcy obu dzielnic zyskali połączenie ulicą Adama Branickiego. To wciąż jednak za mało i dodatkowe połączenie, które umożliwi wygodny dojazd z Wilanowa do metra jest wręcz bezcenny. Także drogowcy podkreślają, że poprawi to warunki komunikacyjne w tej części miasta.