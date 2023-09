Pociągiem szybciej niż samochodem? Tak będziemy jeździć z Warszawy za parę lat. W dwie godziny do Wrocławia i Poznania

Szybciej do największych miast

Pisaliśmy już szerzej o połączeniu Warszawy z Łodzią w ramach CPK tutaj. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Warszawą a Łodzią skróci się do ok. 45 minut (dzisiaj na pokonanie tej trasy pociągiem potrzebujemy półtorej godziny). Z kolei dzięki przedłużeniu “igreka” na Dolny Śląsk podróż z Wrocławia do Łodzi zajmie ok. 1 godz. (dziś trwa ok. 3 godz.), a do Warszawy 1 godz. i 45 minut (dziś ponad 4 godz.) - deklarują osoby związane z projektem KDP w ramach CPK. - Dzięki tej „igrekowi” przejazd pociągiem między Warszawą a Poznaniem potrwa ok. 2 godz. (dzisiaj zajmuje ponad 3 godz.). Do Kalisza dojedziemy ze stolicy w ok. 1 godz. 25 min (zamiast ok. 3 godz. jak obecnie)- mówi nam Konrad Majszyk, rzecznik prasowy CPK.