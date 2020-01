Podwyżki za wywóz śmieci odroczone. Rada Warszawy musi poprawić uchwałę

Wzrost opłat za wywóz odpadów w Warszawie został odroczony. Powodem są dwa błędy, który pojawiły się w uchwale śmieciowej. - W jednym miejscu jest przyjęta zasada, że za odpady nieposegregowane płaci się dwukrotność. Natomiast w stawce, która jest policzona według modelu arytmetycznego, w trzech pozycjach z kilkunastu, pojawiła się informacja, że to jest trzykrotność - mówi wiceprezydent Michał Olszewski w rozmowie z Radiem Kolor. Drugi błąd dotyczy nieruchomości niezamieszkałych i pojemności pojemników powyżej 1100 litrów. W tym przypadku Regionalna Izba Obrachunkowa oczekuje od urzędników podania konkretniejszych liczb. Oznacza to, że rada raz jeszcze musi pochylić się nad uchwałą o podwyżkach i ten błąd naprawić. Tym samym nowe stawki wejdą w życie najwcześniej w marcu, a nie jak zapowiadano - w lutym. O szczegółach dowiemy się po najbliższej sesji Rady Warszawy, która zaplanowana jest na czwartek, 16.01.2020 r. Ustalone w grudniu nowe taryfy się nie zmienią.

Nowe ceny za odbiór śmieci

Przypomnijmy, że od nowego roku stawki za odbiór śmieci w Warszawie wynoszą 65 złotych w przypadku mieszkań i 94 złote za wywóz śmieci z domów jednorodzinnych. Więcej zapłacą jednak ci, którzy będą uchylać się od obowiązku segregacji. Wtedy opłata wzrośnie dwukrotnie. W porównaniu z poprzednimi latami, to podwyżki sięgające kilkuset procent.

Śmieciowy kryzys w Warszawie

Wiadomość o drastycznej podwyżce cen za wywóz odpadów oburzyła warszawiaków, którzy twierdzą, że nowe zasady są niesprawiedliwe i sporo osób na tym ucierpi. - Ja wiem że odpady to wielki problem. Ale gdzie w tym wszystkim jest sprawiedliwość. 3-10 osobowa rodzina mieszkająca w mieszkaniu ma płacić tyle samo, co emerytka mieszkająca w kawalerce i produkująca 1 worek odpadów raz na 2 tygodnie? - pisze mieszkanka Warszawy. Z kolei inni deklarują: Mam wrażenie, że moja przygoda z segregowaniem śmieci właśnie się kończy. Skoro mam płacić tyle samo, co 5-osobowa rodzina, to delikatnie mówiąc, mam to gdzieś. Miasto poszło na łatwiznę, więc niech teraz zatrudni kogoś do segregowania. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.