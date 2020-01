Ponad 1750 interwencji dziennie, 28 tys. założonych blokad na koła aut i 160 tys. mandatów. Straż Miejska podsumowała 2019 rok [RAPORT]

Straż Miejska w Warszawie opublikowała raport działań w 2019 roku. Wynika z niego, że podjęto ponad 650 000 działań i wyników, odłowiono 9965 zwierząt i odnotowano 14 143 kontroli spalania. Cztery na pięć interwencji to efekt zgłoszeń mieszkańców – to najlepiej pokazuje, że strażnicy miejscy są Warszawie bardzo potrzebni.

- Od początku istnienia formacji naszym zadaniem jest służyć mieszkańcom. Pracujemy nad tym, by Warszawa nadal była miastem przyjaznym i bezpiecznym, a warszawiacy i goście stolicy darzyli nas zaufaniem. Straż Miejska jest coraz lepiej oceniana przez mieszkańców – pokazują to wyniki ostatnich badań – „Barometr Warszawski”. To motywuje i zobowiązuje do dalszego skutecznego działania - mówi Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.