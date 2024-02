Prasówka tygodniowa z 25.02.2024 w Warszawie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Imprezy w Warszawie 24 i 25 lutego 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 24-25 lutego 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.

Trzecia linia warszawskiego metra coraz bliżej. W piątek, 23 lutego, rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie pierwszego odcinka od Stadionu Narodowego na Gocław. Metro Warszawskie zaakceptowało jedyną ofertę, która wpłynęła - zadanie wykona konsorcjum firm ILF i Metroprojekt. Budowa ma ruszyć w 2028 roku. Szczegóły poniżej.

Muranów to zabytkowa część Warszawy, leżąca na pograniczy Śródmieścia i Woli. To tutaj właśnie przebiegała w czasie drugiej wojny światowej granica getta. Jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni lat? Oraz, co łączy warszawskie osiedla z wyspą zlokalizowaną obok Wenecji? Ujawniamy nieznane, stare fotografie, ukazujące dawne, codzienne życie tej części Warszawy.