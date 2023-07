Prasówka z całego tygodnia 23.07.2023 w Warszawie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Trwa remont parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Pierwotnie park w nowej odsłonie miał być gotowy pod koniec 2022 roku. Nowy, deklarowany termin zakończenia prac to III kwartał 2023. Sprawdziliśmy, co nowego pojawiło się na tej przestrzeni.

