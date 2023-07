Urodziny Pałacu Kultury. Zasłużył na prezent? Tyle kosztowałoby umycie wieży w centrum Warszawy

Z biegiem lat coraz mniej osób traktowało go jako symbol zniewolenia Polski, a raczej postrzegało jako charakterystyczny element Warszawy. Niektórzy powiedzieliby nawet symbol. Symbol jednak nie wygląda już dokładnie tak jak prawie 70 lat temu. Wówczas był bowiem śnieżnobiały. Trudno dzisiaj trochę w to uwierzyć, ale na szczęście mamy sporo fotografii z tamtego okresu.

Jednym z zarzutów wobec Pałacu Kultury i Nauki obecnie jest ten dotyczący estetyki. Nie raz w przestrzeni publicznej pada propozycja by go po prostu umyć. To jednak nie takie proste. Czyszczenie elewacji odbywa się metodą hydrodynamiczną, przy której używa się gorącej pary. W 2018 roku tego rodzaju odświeżenie przeszedł taras widokowy na 30. piętrze pałacu - za coś takiego trzeba było zapłacić 680 tysięcy złotych.

- Po odnowieniu tarasu, przeprowadzimy prace związane z kosztorysowaniem czyszczenia całego Pałacu Kultury. Zobaczymy ile to będzie kosztować, a później postaramy się przekonać inwestora, żeby kontynuować pracę i wyczyścić cały budynek - mówił nam w 2018 roku Rafał Krzemień, wówczas i obecnie prezesa zarządu PKiN. Wyliczenia, które przeprowadzono w tamtym czasie wskazywały, że jest to koszt ok. 30 milionów złotych. Dodajmy do tego pięć lat inflacji i koszt mógł podnieść się nawet o 1/3 ówczesnej kwoty. Inwestor się nie znalazł albo nie był przekonany do tej wizji. Miasto też nie kwapi się by wykładać takie środki. Nie mała kwota inwestycyjna, a jak podkreśla Rafał Trzaskowski w budżecie miasta brakuje pieniędzy na inwestycje.

Wyczyszczona elewacja tarasu widokowego PKiN w 2018 roku Szymon Starnawski

Wydaje się zatem mało prawdopodobne, żeby w najbliższym czasie, nawet na siedemdziesięciolecie, Pałac Kultury i Nauki doczekał się wyczyszczenia i znów błyszczał dawnym kolorem. Zresztą mogłaby to być barwa przypominająca powstający nieopodal gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kto wie, być może rozpętałaby się kolejna wielka dyskusja czy pałac dobrze wygląda w nowej-starej odsłonie? Po agresji Rosji na Ukrainę analizowaliśmy też czy wymazanie pałacu z przestrzeni publicznej to dobry pomysł? Więcej poniżej.