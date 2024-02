Prezent na walentynki w Warszawie 2024. Co podarować ukochanej osobie? Pomysły na spędzenie czasu we dwoje

Co roku tuż przed walentynkami pojawia się to samo pytanie: jak świętować ten dzień i co podarować bliskiej osobie? Pomysłów na romantyczne prezenty jest mnóstwo, ale jeśli zależy nam na wyjątkowym upominku, który zapadnie w pamięć, a nie zakończy swój żywot w szufladzie na drobiazgi, warto podejść do tego zagadnienia z innej perspektywy. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Gdzie spędzać walentynki w Warszawie? Oto nasze propozycje

Więcej miejsca na randkę znajdziecie TUTAJ. Dlaczego warto obchodzić walentynki, raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć. To wyjątkowy dzień, kolejna okazja do wyrażenia wdzięczności i miłości wobec partnera czy partnerki. Dodatkowo, warto po prostu uprzyjemniać sobie życie w związku, a święto zakochanych jest ku temu idealnym pretekstem!

Co podarować ukochanej osobie na walentynki 2024?

Wyrażanie uczuć to nie tylko słowa, ale także drobne gesty, do których zaliczają się zdecydowanie podarunki. Tuż przed 14 lutego sklepy zalewane są ofertą "serduszkową", gdzie można znaleźć prezenty dla bliskich. Z łatwością natkniemy się na gotowe rozwiązania w różnych cenach, ale zanim sięgniemy po kolejną ramkę w kształcie serca czy uroczego misia, warto się zastanowić, czy to naprawdę ucieszy naszą ukochaną lub ukochanego.

Nie jest tajemnicą, że najbardziej doceniane są prezenty dawane z serca – spersonalizowane i wykonane własnoręcznie. Niekoniecznie trzeba znać się na rękodziele, by stworzyć coś wyjątkowego.

Walentynki 2024. Pomysły na oryginalny prezent. Przez żołądek do serca?

Czy myśl o walentynkowych tłumach na mieście sprawia, że masz gęsią skórkę? Brakuje ci środków na kolację w ekskluzywnej restauracji, unikasz kuchni na co dzień, albo po prostu dawno nie mieliście czasu na spędzenie czasu we dwoje w domu? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, być może warto zastanowić się nad przygotowaniem prezentu, który podbije serce i kubki smakowe twojej drugiej połówki. Jak się do tego zabrać? To zależy.

Pomysł na udany prezent walentynkowy przygotowany w kuchni dla każdego może być inny. Przykładowo, jeśli codzienne obiady są w naszej gestii albo zajmujemy się tym zawodowo, to zrobienie ciasteczek z gotowego ciasta francuskiego raczej wywoła efekt odwrotny do zamierzonego. Jeśli jednak nasza działalność w kuchni ogranicza się do zmywania naczyń lub odgrzewania gotowych posiłków, to sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Jeśli należymy do tej drugiej grupy, to zacznijmy od dokładnego przemyślenia, co lubi nasz wybranek / wybranka, czy nie jest aktualnie na diecie, czy nie ma na coś uczulenia. Wybierając przepis, weźmy pod uwagę potrzebny czas – nie tylko na upieczenie, ale też na posprzątanie po naszych działaniach w kuchni. Mierzmy siły na zamiary – może zamiast gotowania całej kolacji, lepiej będzie przygotować tylko deser, a resztę posiłków zamówić z ulubionego miejsca, dbając o romantyczne wyserwowanie całości.

Oryginalny prezent na walentynki 2024. Relaksująca kąpiel w domowym SPA

Może twoja druga połówka skarży się na stresujący okres, albo od dawna marzy o relaksującym wyjeździe do SPA? W takiej sytuacji doskonałym pomysłem będzie kąpiel wypełniona po brzegi pianą, świece oświetlające pomieszczenie, kojąca muzyka, lampka szampana i masaż w gratisie. Voucher do domowego SPA, który można wykorzystać od razu, to kolejny trafiony pomysł na walentynki!

– W tym roku święto zakochanych przypada w środę i na zorganizowanie czegoś „wow” może nie być ani czasu, ani możliwości, a domowe SPA to sposób na udany prezent, szczególnie dla tych, którzy w codziennym pędzie nie mają czasu na chwilę dla siebie. By zbudować odpowiednie napięcie, można wręczyć partnerowi / partnerce prezent w postaci gąbki do kąpieli z dołączonym liścikiem z zaproszeniem na relaksującą kąpiel – tłumaczy Marta Krokowicz z Paclan.

Chcąc przygotować taką kąpiel warto wyposażyć się w świece lub – w wersji bezogniowej – lampki o ciepłej barwie, głośnik z przyjemną muzyką, kieliszek ulubionego trunku i kule do kąpieli. Jeśli pozwala nam na to czas i budżet, domowe SPA może być nie tylko prezentem samym w sobie, ale też świetnym wstępem do romantycznego weekendu, który spędzicie razem w SPA z prawdziwego zdarzenia.

Walentynkowe upominki. Jak zapakować prezent?

Jeśli wiemy, że nasza druga połówka o marzy o jakiejś rzeczy lub jej potrzebuje, świetnym pomysłem może okazać się po prostu gotowy upominek. W takiej sytuacji musimy zastanowić się jedynie nad sposobem zapakowania prezentu. Zamiast sięgać po gotowe opakowania, możemy wybrać coś bardziej osobistego.

Jak się do tego zabrać? Zacznijmy od podstaw. Idealnie sprawdzi się papier do pakowania, ale równie dobrze może nam do tego papier do pieczenia lub śniadaniowy. Następnie, warto pomyśleć o dekoracjach na zewnątrz - może to być czerwona wstążka, ulubiona czekoladka lub żywy kwiat przyklejony klejem na gorąco - ogranicza nas tylko wyobraźnia (i wielkość tego, czym chcemy ozdobić prezent). Tego typu pakowanie zajmie tylko kilka minut więcej, a efekt i radość z rozpakowywania będzie bezcenny! Dzień świętego Walentego spędzony w domowym zaciszu może być równie romantyczny jak walentynkowe wyjście na miasto czy wyjazd. Najważniejsze, aby wszystko co przygotujemy, było od serca - wtedy nawet chłodny, lutowy wieczór stanie się niezapomniany. autor: Redakcja Konsumencka NaM

Wideo Zabrze Wystawa Beksinski rzezba