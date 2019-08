Sensacyjne odkrycie w Wawrze. Dokumenty i zdjęcia dzieci z Powstania na znalezione na strychu. Szukają ich właścicieli

Odnalezione ankiety miały być podstawą do tzw. adopcji na odległość. Nigdy jednak nie trafiły do miejsca docelowego - Ameryki - ze względu na utrudnienia w możliwości nadania paczek.

Zainteresowanie muzeum i pierwsi właściciele dokumentów

Post zamieszczony przez stronę "Halo tu Wawer - i okolice" odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Udostępniło go ponad 2 tys. użytkowników serwisu i dotarł nawet do przedstawicieli Muzeum Powstania Warszawskiego. Andrzej Zawistowski - kierownik działu historycznego w MPW stwierdził, że to bardzo ciekawe znalezisko. - Zwłaszcza, że niektóre z nazwisk nie figurują na liście ofiar cywilnych. Być może są to ślady po których uda nam się dotrzeć do kolejnych osób, które straciły życie w czasie powstania - precyzuje Zawistowski. Pracownik muzeum zdradził, że po wojnie część sierot trafiała do specjalnych domów dziecka rozsianych po całej Polsce. Jednak w przypadku dzieci pochodzenia żydowskiego procedury różniły się.