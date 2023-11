Strajk generalny maszynistów w Warszawie coraz bardziej możliwy. Pracownicy WKD żądają podwyżek. Wkrótce ostatnie mediacje

Jeśli nie dojdziemy do porozumienia to zostanie spisany protokół rozbieżności z mediacji. I to już jest ostatni element przed strajkiem generalnym - powiedział Centkowski.

Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z dwugodzinnego strajku ostrzegawczego można skorzystać tylko raz podczas procesu mediacji. - I my z tego zapisu skorzystaliśmy - dodał.

Sławomir Centkowski przekazał, że 2 października, zostało złożone pismo do przewoźnika z żądaniem wzrostu wynagrodzeń o 1000 zł od 1 lipca.

Dlaczego od lipca? Bo od czerwca były już prowadzone rozmowy, tylko one miały charakter nieformalny tzn. nie odbyły się w ramach ustawy. Dlatego z dniem 1 lipca złożyliśmy to oczekiwanie co do wzrostu wynagrodzeń. Było to też podyktowane tym, że taki wzrost wynagrodzeń miał miejsce w Kolejach Mazowieckich, a to jest tam sam właściciel - wyjaśnił.

Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce poinformował, że 4 października zarząd spółki zwołał spotkanie ze związkami i oświadczył, ze porozumiał się z urzędem marszałkowskim i wypłaci wzrost wynagrodzeń o 500 zł, choć 27 września przekazał pismo, w którym przekazał, że na razie wzrost wynagrodzeń jest niemożliwy, bo właściciel się nie zgodził.

Przypomniałem zarządowi, że w tej chwili związki zawodowe oczekują wzrostu wynagrodzenia o 1000 zł od 1 lipca i o 800 zł od 1 stycznia. Ale te 800 zł, jak zapisano w protokole, będzie przedmiotem kolejnych spotkań, pierwsze musi się odbyć do 15 stycznia - zaznaczył Sławomir Centkowski.

